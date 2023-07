E-mail devolve controle do conteúdo ao usuário, diz CEO da Pingback

As redes sociais tiraram a internet do trilho. Para Matheus Montenegro, fundador da Pingback, plataforma de conteúdo com ferramenta de newsletter e blog, a essência de criar relações Peer to pPeer (P2P), sem camadas, sem intermediador, foi se perdendo com o tempo.

“Não somos antagonistas das redes sociais, pelo contrário, entendo que essas plataformas nos aproximam e nos permitem acompanhar muito de perto os fatos, desde uma guerra como a da Ucrânia como a tragédia do submersível Titan. Ao mesmo tempo, estamos cada vez mais diante de um modelo de negócios ou financeiro que intervém ao ponto de dizer qual conteúdo terá mais ou menos alcance”, aponta. Para o empreendedor, a newsletter é uma ferramenta que permite uma comunicação sem ruído. “Seu conteúdo, sua regra”, acrescenta.

conteúdo Por meio desta plataforma, o usuário tem o controle do seu próprio, e os seguidores são de cada produtor de conteúdo. “Nas redes sociais, se o conteúdo é bom, ele é mais da rede do que seu, mas se você fala algo ruim, o prejuízo é mais seu”, analisa.

Matt, como é conhecido, começou a empreender em 2011 – uma faísca que já existia desde jovem, quando vendia balas e chocolates no Cotemig, escola técnica na qual estudou no ensino médio, para poder comprar uma câmera de fotografia digital, a primeira que a Canon lançou no Brasil. O ‘negócio’ deu tão certo que a cantina começou a enxergá-lo como concorrente. “Meus pais foram chamados na escola para conversar e eu consegui um acordo com o estabelecimento de não vender nada que competisse diretamente com eles. Meu pai foi empreendedor por necessidade, então sempre tive essa referência dentro de casa”, relembra ele, que é formado em Comunicação Social.

Em 2018, criou a VidMosters, com o propósito de trazer uma camada de serviços sobre a infraestrutura de vídeos, permitindo que qualquer pessoa adicionasse, de forma dinâmica, dentro de qualquer vídeo, cupom de desconto, contador regressivo de vagas, ou algum outro call to action (chamada para ação).

A empresa desenvolveu a sua própria tecnologia de hosting e transmissão ao vivo na época. Em 2019, a Vid foi vendida para a Hotmart, um dos principais players do mercado. “Enquanto passávamos pelo M&A, me dei conta que sempre gostei de ler e escrever. A escrita, fora da mainstream e da social mídia, sempre foi comum na cultura americana. Eles têm esse hábito forte da documentação e sempre tiveram o costume de produzir conteúdo, compartilhar, receber colaboração, construir sua própria autoridade. Isso foi o que me empurrou para embrião do que seria a Pingback”, relembra.

Ao apostar no e-mail como ferramenta de comunicação, há um retorno, segundo ele, para a lógica de as pessoas fazerem as suas publicações para a web, e ainda poderem monetizar isso a partir das camadas de serviços que a empresa foi criando. “É uma volta para a essência do quem somos e do comportamento humano de dividir e de construir coisas, da cultura do compartilhamento da internet. Você não perde a sua identidade”, relata Matt.

E está dando certo. O segundo trimestre de 2023 foi o melhor dos últimos três anos, desde que a startup chegou ao mercado. “Esse ano será o melhor disparado da nossa empresa, com recorde de clientes e de faturamento. Evoluímos produto, time, vendas como nunca fizemos até então”, destaca. Neste período, a Pingback bateu mais de 1 mil novos assinantes pagos pela plataforma, de assinantes de newsletter de clientes, como a The News, uma das principais newsletters do Brasil, e que utiliza a Pingback como infraestrutura para parte do envio de suas edições.

Segundo ele, a empresa está hoje muito bem posicionada, embora crescendo um pouco atrasada em relação aos planos iniciais. “A pandemia tirou um pouco o foco de entender o mercado e a nossa estratégia de go to market. Retrocedemos um pouco, mas estamos corrigindo a curva e, com esse ano de muito trabalho e foco, entregando resultados. Parte do nosso DNA é dar a oportunidade das pessoas compartilharem o que estão construindo e de serem recompensadas monetariamente por isso", conclui.