AgTech Garage anuncia 11 startups para programa de inovação aberta

Onze startups foram selecionadas para participar do Intensive Connection 2023, programa de inovação aberta no agro do Brasil que está na sua 5ª edição. A iniciativa é do AgTech Garage, parte do network PwC e hub de inovação especializado na cadeia de Ag&Food Tech na América Latina. No total, 30 finalistas concorreram ao programa, realizado em conjunto com os Innovation Corporates do projeto: Bunge, Dexco, Ceva, John Deere, OCP e Sicredi.

Entre as novidades para 2023 está a seleção de startups de fora do agro ou com soluções recém-criadas para o setor. “O agro demanda soluções que vão muito além da cadeia em que está inserido, se interconectando com vários setores da economia e diferentes demandas da sociedade. A partir da imersão no contexto dos nossos Innovation Corporates, a expectativa é que os empreendedores selecionados possam aproveitar ao máximo um novo hall de oportunidades de negócios e networking”, avalia o CEO do AgTech Garage e sócio da PwC, José Tomé.

As startups selecionadas foram Ludos Pro e Já Entendi Agro (Bunge), @Tech e Olho do Dono (Ceva), Ledcorp e Geplant (Dexco), Murabei e Biti9 (John Deere), Aware e goFlux (OCP) e Produzindo Certo e Já Entendi Agro (Sicredi).

A Ludos Pro, por exemplo, é uma plataforma que utiliza de uma experiência interativa e gamificada para uma aprendizagem fácil e motivadora em treinamentos corporativos com uma ambientação com diferentes temas, narrativas, mecânicas e conteúdo segmentado aumentando a imersão e a absorção do conhecimento, com certificação e reconhecendo os diferentes tipos de conquistas.

No caso da Ceva, a visão de valorizar o posicionamento junto ao cliente como uma empresa inovadora, que pensa o futuro e investe em soluções de tecnologia, levou à escolha das startups @Tech e Olho do Dono.

A @Tech usa tecnologia de ponta para monitorar rebanhos de corte e predizer o ponto ótimo de negociação para o produtor, com base no desempenho individual e diário do gado confinado.

Ao considerar a representatividade dos fertilizantes como o segundo maior custo de produção de florestas da Dexco e perceber espaço para otimização do uso desses insumos no campo, a companhia selecionou as startups Ledcorp e Geplant.

A Ledcorp é especializada em soluções e tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0 e controla em tempo real dados de rastreamento de recursos e processos. Já a Murabei atua com serviços que dão escala e economizam tempo e recursos na aplicação de Data Science e a goFlux fornece uma solução de ponta a ponta para embarcadores e transportadores, indo da contratação e gestão de fretes à oferta de soluções para neutralizar as emissões de carbono dos veículos transportadores.

Com foco em promover o desenvolvimento sustentável no campo, uma das empresas selecionadas pelo Sicredi foi a Já Entendi Agro, que desenvolveu uma metodologia própria para educação de pessoas no campo, e o Sicredi quer levar o método de capacitação a seus associados que buscam aumentar a produtividade de forma ambientalmente sustentável.