Threads chega a 10 milhões de usuários nas primeiras sete horas

Patricia Knebel

Dez milhões de usuários nas primeiras sete horas. O Threads, rival do Twitter, teve o seu lançamento pela Meta Platforms antecipado para ontem, e já está causando burburinho no mercado.O aplicativo permite que os usuários retenham seguidores da plataforma de compartilhamento de fotos Instagram e mantenham o mesmo nome de usuário - para isso basta clicar no botão de importar. Sem dúvida, essa está sendo uma alavanca importante para acelerar o crescimento da base.A decisão de criar o aplicativo de microblogging pela gigante de tecnologia, detentora do Facebook, Instagram e WhatsApp, foi revelada alguns dias depois de Elon Musk ter dito que o Twitter irá criar um limite temporário para quantas postagens os usuários podem ler na rede social, o que causou incômodo nos usuários. A justificativa dada pelo bilionário foi a de que era preciso "lidar com “níveis extremos” de extração de dados e manipulação do sistema. O fundador da Tesla comprou a Twitter em 2022, por US$ 44 bilhões, e desde lá vem acumulando polêmicas.