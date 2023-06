Porto Alegre é um dos cinco ecossistemas emergentes Latam

Patricia Knebel

Porto Alegre está no Top 5 das capitais com ecossistema de inovação emergentes da América Latina, segundo o Global Startup Ecosystem Report 2023. O levantamento, realizado pela Startup Genome, é considerado um dos estudos mais abrangentes sobre ecossistemas de startups do mundo, com análise de dados de mais de 3,5 milhões de empresas. As outras cidades que se destacaram nessa categoria foram Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Monterrey (México).