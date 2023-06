Confirmado South Summit Brazil 2024 em Porto Alegre

De 20 a 22 de março, o Cais Mauá, em Porto Alegre será palco de mais uma edição do South Summit Brazil. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (7), em Madri, no primeiro dia da edição espanhola do evento, pelo vice-governador, Gabriel Souza, e a pela presidente do South Summit, Maria Benjumea.

O Rio Grande do Sul sediou, em 2022, a primeira edição do South Summit fora da Europa. Neste ano, a capital gaúcha recebeu novamente o evento. “Temos muito orgulho de sediar a edição brasileira deste que é um dos maiores eventos de inovação do mundo e que se tornou o principal da América Latina. Já nos próximos dias teremos a primeira reunião de trabalho para começar a preparar mais uma edição histórica no Estado”, destacou o vice-governador.

No documento assinado, o governo do Estado, como correalizador do South Summit Brazil, destacou que a decisão está ancorada na convicção quanto ao posicionamento estratégico do projeto, que abre o calendário latino-americano de grandes eventos de tecnologia e inovação. Em suas redes sociais, o governador Eduardo Leite comemorou a notícia.

“A capital do Rio Grande do Sul espera todos vocês entre 20 e 22 de março de 2024 para mais uma edição do South Summit. O futuro do RS passa pela inovação”, ressaltou.

Maria reforçou a expectativa dos organizadores de promover uma edição histórica e agradeceu a presença da comitiva gaúcha que está participando do South Summit Madri durante os três dias de evento.

“Fortalecemos cada vez mais a nossa relação de parceria com o Rio Grande do Sul, um lugar no qual me sinto em casa, que recebe todos de forma acolhedora, e que tem um importante ecossistema de inovação”, disse.