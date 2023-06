GovTech Summit reúne duas mil pessoas em Porto Alegre

Vinte e três startups com produtos e serviços que levam benefícios para as pessoas, por meio de parceria com a gestão pública, apresentaram as suas soluções durante o GovTech Summit, que reuniu duas mil pessoas em Porto Alegre. O evento que ocorreu na semana passada e colocou o cidadão no centro da implantação de soluções tecnológicas pelo poder público.

"Ouvir, entender o cidadão e saber quais são as suas dores, necessidades e visão do que o governo precisa entregar foi a principal mensagem do GovTech Summit", aponta Gabriel M. Fuscaldo, head do GovTech Summit e CEO da promotora do evento, a Agência Moove.

A programação contou com painéis, pitchs de startups e 15 horas de conteúdo, e participações de Guilherme Dominguez, CEO do BrazilLAB; Wesley Vaz, auditor-chefe de Governança e Inovação do TCU, Cássio Brandão, head de Negócios Governamentais no Google, e Cláudio Leite Gastal, presidente do Badesul, entre outros nomes.

Outro destaque foi o painel do Fórum Inova Cidades, que contou com a participação de 20 gestores estaduais representando Secretarias de Inovação de diferentes estados brasileiros.

Cerca de 60 municípios gaúchos foram representados no evento, além de sete estados (RS, SC, PR, RJ, ES, AL, PE) e o Distrito Federal.

Zero Carbono

O GovTech Summit recebeu o certificado de neutralização para as emissões de carbono geradas durante o evento. Foram compensadas 68 tCo2 (toneladas de carbono), por meio da aquisição de créditos. O cálculo foi desenvolvido pela AKVO ESG e a neutralização de carbono considerou três pilares: deslocamentos, geração de resíduos e consumo de energia elétrica.