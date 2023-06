Pedro Valério, CEO do Caldeira, é homenageado pela Assembleia Legislativa

O CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, recebe nesta terça-feira (13), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a Medalha da 56ª Legislatura.

A proposição é do deputado Marcus Vinícius (PP), presidente da Frente Parlamentar da Inovação. A cerimônia da outorga acontece às 18h, no Salão Júlio de Castilhos.

Valério lidera o hub de inovação com sede no quarto distrito de Porto Alegre que reúne 42 corporates fundadoras, 450 empresas conectadas, 700 startups no ecossistema e parceria com 15 hubs nacionais e internacionais.

Teve uma longa trajetória na Câmara Americana de Comércio. Participou da criação e concepção de uma série de iniciativas com o objetivo de promoção e fomento do ecossistema gaúcho. Foi diretor de Produto & Mercado na Opus Entretenimento, e embaixador para a Região Sul da Escola Sueca de Inovação, Hyper Island. Co-fundador da segunda turma do Ciclo Empreendedor, acredita na construção de comunidades empreendedoras e de aprendizado.

Em 2015 foi selecionado pelo Departamento de Estado Americano para representar o Brasil no Programa International Visitors Leadership Program (IVLP), exclusivo para jovens lideranças de mercados emergentes com o objetivo de entender as implicações do empreendedorismo como engrenagem para o desenvolvimento econômico e social.

Divisão de Inovação e membro do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. Faz parte do conselho da Casa dos Raros, Centro de Atendimento Integral e Treinamento em Doenças Raras, que foi construído pela parceria do Instituto Genética para Todos com a Casa Hunter, organizações da sociedade civil que desenvolvem projetos na área de doenças genéticas raras. Atualmente, também é diretor dae membro do. Faz parte do conselho da Casa dos Raros, Centro de Atendimento Integral e Treinamento em Doenças Raras, que foi construído pela parceria do Instituto Genética para Todos com a Casa Hunter, organizações da sociedade civil que desenvolvem projetos na área de doenças genéticas raras.

Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).