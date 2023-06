Startups escolhidas para BRDE Labs iniciam aceleração

aceleração das 14 startups selecionadas para participar de workshops online e presenciais, metodologia aplicada e mentorias para geração de negócios do BRDE Labs RS 2023 Começa nesta terça-feira (6) a etapa dedaspara participar de workshops online e presenciais, metodologia aplicada e mentorias parado

O anúncio foi feito pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Universidade Feevale e Feevale Techpark após a finalização do warmup, etapa classificatória em que 30 startups foram avaliadas por meio de um pitch on-line.

Na terça, acontece o Welcome Aboard, a partir das 14 horas, no Hub One Porto Alegre, unidade do Feevale Techpark na capital gaúcha, com transmissão ao vivo pelo canal de Youtube do BRDE e feevale.br/aovivo. O processo se estende até novembro, em parceria com o parque, responsável pela execução no âmbito do Rio Grande do Sul. As startups selecionadas devem confirmar a participação no programa até este domingo (4).