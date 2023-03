BRDE Labs RS 2023 oferecerá R$ 170 mil a startups

A quarta edição do BRDE Labs, programa de aceleração de startups do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), foi lançada nesta quarta-feira (1º). Neste ano, serão cerca de R$ 170 mil em prêmios aos quatro vencedores da iniciativa, que será executada pela Feevale Techpark. As inscrições estão abertas até o dia 9 de abril.

De acordo com o gerente de Planejamento do BRDE no RS, Alexander Leitzke, a instituição financeira tem como foco a gestão e a estruturação das empresas, de forma a alavancar recursos futuros ou parcerias que contribuam para o seu êxito operacional, oferecendo de forma gratuita capacitação e oportunidades para geração de negócios às startups.

“São quatro anos de trabalho de toda nossa equipe e parceiros, e uma participação cada vez maior dos nossos clientes e das empresas âncoras. O BRDE faz essa intermediação. E isso é desenvolvimento na veia. Levar soluções não necessariamente com crédito, mas com outros instrumentos”, explica o gestor.

O papel da Feevale Techpark neste processo é o de capacitar os empreendedores, entregar ferramentas que os auxiliem a validar as soluções propostas, identificar mudanças necessárias (pivotar) e atingir o mercado-alvo de forma certeira. “Acima de tudo, estamos estreitando a boca do funil. Cada vez mais ideias estão se transformando em empresas. E não são ideias vazias, mas preparadas e aceleradas. Isso só acontece quando a gente junta as forças. Nosso ciclo vai da prospecção à premiação, mas os vencedores são os 12 que chegaram até o final, que tiveram um ciclo de aproveitamento, de metodologia e de aprendizado que vão levar para o resto da vida.”

Presente na cerimônia de abertura, a diretora de Gestão e Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado (SICT/RS), Paola Schaeffer, destacou a importância do projeto para o fomento do desenvolvimento econômico e social do Estado, contribuindo para gerar empreendedorismo intensivo em conhecimento. “A secretaria não tem braço para fazer tudo que a gente gostaria, então essas iniciativas complementam, são extremamente alinhadas e reforçam as nossas políticas”, afirma.

A edição do programa em 2022 contou com mais de 60 empresas inscritas no Rio Grande do Sul. Deste total, 10 foram selecionadas nas áreas de Saúde, Indústria 4.0, Logística, Fintechs e Meio Ambiente para participar do processo de aceleração no Feevale Techpark. No final do ano, em um evento no Eat Kitchen do Cais Embarcadero, em Porto Alegre, foram conhecidas as quatro startups vencedoras: TerraMares, Vent, Lauduz e InovaPictor. O banco distribuiu R$ 160 mil em premiação às vencedoras.

Inscrições

As startups do Rio Grande do Sul interessadas em integrar a trilha, que conta com seleção das candidatas, fase de imersão e aceleração, já podem realizar suas inscrições pelo site da universidade. Podem participar empresas em estágio operacional ou de tração, desde que apresentem um protótipo funcional (MVP), já possuam clientes e já estejam com validação do seu modelo de negócios. As áreas prioritárias são Agronegócio, Saúde, Indústria e Comércio e Serviços, e os selecionados participarão de workshops online e presenciais, metodologia aplicada e mentorias.