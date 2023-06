Spotify e Netflix são streamings mais acessados no Brasil

Os streamings transformaram a forma de consumir vídeos e áudios na internet, não sendo necessário baixar o conteúdo em um dispositivo. No Brasil, as principais plataformas contabilizam 77 milhões de usuários únicos em entretenimento e música. No segmento de áudio, conforme dados da Comscore, o Spotify segue na liderança de usuários únicos por mês. Enquanto em vídeo, quem a primeira do ranking é a Netflix.

O Spotify possui, em média, o consumo mensal de 13h26 min por usuário único. Nos acessos em aplicativos de áudio para celular, o Spotify também lidera a lista, seguido por Google Play Music e Deezer. O site Sua Música atua com foco em músicas populares da região Nordeste e lidera em interações nas redes sociais entre os streamings de áudio.

O ranking de streamings de vídeo, tanto por usuários únicos, quanto por minutos assistidos é: Netflix, Globoplay e Amazon Prime. Apenas a Netflix tem a média de 50 milhões de visitantes únicos por mês. A empresa também teve 350 milhões de visualizações de vídeos.

A gigante estadunidense de streaming em vídeo também lidera em interações nas principais redes sociais, contando com 85 milhões de interações e mais de mil conteúdos postados com 82 mil ações por post em 2023.

Perfil dos usuários de streaming no Brasil

O levantamento da Comscore também traçou um perfil dos usuários de serviços de streaming no País. Para 45% dos assinantes das plataformas, os streamings de vídeo mudaram o jeito que eles assistem à televisão.

Além disso, 30% desses usuários concordam que assistem mais à televisão que antes por conta dos streamings. Entre as três principais plataformas de streaming de vídeo no país, os visitantes únicos estão majoritariamente divididos entre as classes A, B e C.