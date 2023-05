AWS, Caldeira, Agibank e ilegra recrutam jovens para tech

Com foco em aumentar a empregabilidade no setor de tecnologia e gerar visibilidade para jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica, foi anunciado nesta quarta-feira (31), durante o AWS Cloud Experience, em Porto Alegre, o Ciclo de Treinamento em Nuvem AWS – Certificação Extra Agibank e ilegra, que conta ainda com a parceria do Instituto Caldeira.

A perspectiva é que a união entre as empresas possibilite que adolescentes e jovens de baixa renda desenvolvam habilidades técnicas e comportamentais, tendo a oportunidade de, caso tenham interesse, ingressar no setor de tecnologia.

A meta é reunir até 2 mil participantes. O projeto tem duração de dois meses, é gratuito, online e irá preparar, qualificar e inserir adolescentes no mundo da tecnologia e inovação.

"A AWS tem como compromisso investir na qualificação de desenvolvedores, estudantes e na próxima geração de líderes de TI. Ao lado de instituições de ensino, ONGs e clientes, temos realizado ações como essa, para aumentar a empregabilidade e também a visibilidade da carreira em tecnologia para jovens em situações mais vulneráveis", conta o diretor geral para o Setor Corporativo da AWS no Brasil, Cleber Morais.

O programa será dividido em cinco fases, que abordarão temas como fundamentos de cloud, o programa AWS Skill Builder e atribuições básicas da função de Arquitetura de Soluções.

O Instituto Caldeira convidará os participantes do Nova Geração, iniciativa própria que oferece capacitação em áreas de inovação e tecnologia para jovens de escolas públicas ou bolsistas de particulares, para se inscreverem no treinamento.

“Queremos sensibilizar essas pessoas para entrarem no mercado de tecnologia, formando-as para as carreiras do futuro. O Instituto Caldeira, ao fim do projeto, fará uma curadoria com os alunos que finalizarem as trilhas e os indicará para parceiros, para que tenham oportunidade de contratar esses profissionais”, explica Felipe Amaral, Head do Campus Caldeira.

Após o fim do treinamento, a ilegra conhecerá aproximadamente 50 participantes, buscando aproximar esses jovens e direcioná-los para oportunidades no mercado de tecnologia, com a possibilidade de futuras contratações caso os alunos atendam aos requisitos de desempenho, bem como os critérios de avaliação e seleção da empresa.

“Temos como responsabilidade o subsídio do valor total equivalente a US$ 20 mil, que será destinado às certificações aos alunos aprovados, além da disponibilidade de um profissional da área de pessoas e outro de tecnologia para acompanhar o andamento do projeto, com participação nos eventos e mentorias técnicas propostas no cronograma”, explica a Head de People & Culture na ilegra, Vitória Christo.

O diretor executivo de Tecnologia do Agi, Marcelo Oliveira, cita a importância de investir no desenvolvimento de talentos para impulsionar a inovação e o crescimento econômico. “Por meio de programas como esse, buscamos proporcionar oportunidades igualitárias e inclusivas, para que jovens possam construir uma carreira sólida e promissora na área de tecnologia”, diz.