Instituto Caldeira recebe 200 alunos do Nova Geração neste sábado

O Campus Caldeira, nova plataforma voltada para a educação do Instituto Caldeira, recebe neste sábado (24) mais 200 alunos para o segundo encontro presencial do Programa Nova Geração. A iniciativa é resultado de uma parceria do hub de inovação com players gigantes do mercado, como a Amazon Web Services (AWS), Google for education, Microsoft, Oracle e Salesforce.

O Nova Geração teve mais de 2,6 mil inscritos e selecionou 750 jovens talentos (16 a 24 anos) alunos e ex-alunos da rede pública. Além da qualificação técnica, os jovens receberão capacitações para desenvolverem habilidades socioemocionais com diversos parceiros.

“Teremos mais um dia inspirador para os alunos do Nova Geração que participarão de uma imersão no mundo de inovação e tecnologia. Além de palestras e vivências, os alunos serão estimulados a desenvolverem projetos de transformação digital para empresas baseado no que aprenderam em suas trilhas de capacitação”, destaca o gestor do Nova Geração, Felipe Amaral.

O encontro também reunirá dez representantes das empresas mantenedoras do Campus Caldeira e parceiros para apresentação dos resultados e dos planos para 2023, como os institutos Helda Gerdau, Jama, SLC e Lins Ferrão, além da Fundação A.J Renner e das empresas AWS, Banrisul, Oracle, Sicredi e do Sebrae.

O Campus Caldeira ocupa o segundo andar, de parte dos 22 mil m² da sede do Instituto, e coloca em prática a vontade coletiva de transformação através da formação de talentos para a nova economia.