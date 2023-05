Startup gaúcha é uma das únicas do Brasil a investir em redes celulares privativas

A Virtueyes, empresa de Novo Hamburgo (RS), passará a oferecer soluções de redes privativas para indústria e o setor de agronegócio. As redes privativas têm expandido sua aplicação em diferentes áreas com projetos de Internet das Coisas (IoT).

O serviço busca suprir a demanda por conectividade que garanta velocidade, capacidade e confiabilidade na transmissão de dados no país. Além disso, tenta suprir a lacuna do chamado deserto digital, zonas com ausência de cobertura das redes móveis.

A solução é recente no Brasil, sendo que o uso de faixas de frequência para redes privativas foi regulamentado pela Anatel em julho de 2022. Assim, as empresas interessadas em utilizar redes particulares podem solicitar autorização junto ao órgão. O formato pode ser explorado por indústrias, saúde, educação, medicina 4.0, agricultura de precisão, entre outros segmentos.

No campo do agronegócio, a tecnologia pode auxiliar em maior mobilidade, coleta de dados, digitalização e cobertura. Uma conexão do campo permite com que a tomada de decisões seja feita de maneira mais precisa, devido à instantaneidade do envio de informações do campo para o produtor rural.

"A Virtueyes acaba de lançar essa solução e fornece toda a estrutura necessária, desde os rádios, a infraestrutura, até a prestação de serviço end to end (de fim a fim). Oferecemos a nossa expertise para a instalação, operação e manutenção dessas redes, que possuem taxa de transmissão de dados superior às redes públicas, em termos de latência e confiabilidade", comenta Emerson Haag, coordenador de TI da Virtueyes, em nota enviada à coluna Mercado Digital.