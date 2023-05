AgTech Garage busca startups para se conectar com gigantes

A AgTech Garage, hub de inovação especializado na cadeia de Ag&Food Tech na América Latina e parte do network PwC, está em busca de startups.

Para isso, estão abertas as inscrições para o Intensive Connection 2023, programa de potencialização de jovens empresas que chega à sua 5ª edição com novidades e sete grandes empresas participantes: Bayer, Bunge, Dexco, Ceva Saúde Animal, John Deere, OCP e Sicredi.

O foco é gerar valor por meio de conexões, parcerias, mentorias, provas de conceito e negócios, além do aculturamento sobre as práticas de inovação aberta no mercado agro e cadeias correlatas, como a de energia, tecnologia da informação e educação.

Em 2023, a principal novidade é que o programa passa a ter um olhar especial para startups que estão em fase de validação de negócios, que já atuam em outros segmentos e têm interesse de entrar no agro e aquelas já com maior grau de maturidade no setor e que querem apostar em novas soluções, proporcionando uma experiência de imersão para que acessem novas oportunidades. De 2018 a 2022, mais de 600 startups se inscreveram no programa.

“Para oxigenar de forma ainda mais ativa a base de soluções do AgTech Garage e dos nossos Innovation l Corporates (como são chamadas as grandes empresas que participam do programa) o Intensive Connection vai promover a imersão dos empreendedores no universo agro e florestal. Para as grandes empresas, o programa se fortalece também como um radar de longo alcance, que identifica as melhores oportunidades de negócios e de investimentos do campo à mesa do consumidor”, avalia o CEO do AgTech Garage e sócio da PwC Brasil, José Tomé.

Inovação A gestora de Comunidade de Programas deAberta, Gabriela Geraldi, conta que esta edição será composta de duas etapas. A primeira fase, a ‘Jornada’, tem como pressuposto criar as bases para que uma relação longeva e de confiança se estabeleça entre a startup e a corporação. “A geração de valor nesta etapa é baseada em capacitar, aculturar e conectar o empreendedor à empresa, possibilitando que as startups se aproximem de atores estratégicos, áreas de negócio ou clientes”, explica. A fase posterior, a ‘Alavanca’, tem como objetivo colocar em prática desenhos de negócio, como provas de conceito ou outros tipos de oportunidades estratégicas.

“Todas essas ações permitem que os Innovation l Corporates assumam papel cada vez de maior protagonismo na construção das relações com as startups para se tornarem suas parceiras de escolha”, comenta.