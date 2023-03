Startups globalizam práticas de inovação, diz CEO da AgTech Garage

Vivemos em um único ecossistema global, no qual interagem atores de diferentes ambientes, mas com capacidade de buscar e encontrar soluções para os problemas. Basta ver que um produtor rural de Pernambuco ou do Rio Grande do Sul, por exemplo, pode resolver sua demanda com uma iniciativa australiana, no outro lado do planeta. Esse conceito é a base para levar adiante a ideia de como construir e participar de grandes empresas com atuação mundial, disse nesta quinta-feira (30) o CEO da AgTech Garage e sócio da PwC Brasil, José Tomé, durante o South Summit, em Porto Alegre.

Tomé participou do painel “Brazil & Spain: Building Strong Ecosystems Through Powerful Global Relationships”, ou “Construindo Ecossistemas Fortes por meio de Relações Globais Poderosas”, ao lado do chefe de Operações do South Summit Brazil, Wagner Lopes, da superintendente de Projetos Especiais da Porto Digital, Gabriela Alencar, do diretor executivo da Amcham, Marcelo Borges Rodrigues, e do chefe do Departamento de Empreendedorismo e Propaganda da ICEX Invest na Espanha, Martin Jerch.



Segundo ele, vem daí o sucesso das startups, que devem ser vistas como parceiras, e não apenas como fornecedoras de soluções e tecnologias. Tomé destaca a liderança conquistada pelo agronegócio brasileiro no contexto de inovação aberta.

Nesse caminho, a AgTech Garage está lançando um novo serviço para destravar inovação em grandes empresas. A assessoria é voltada para negócios em fase inicial da jornada de inovação, que buscam estruturar ou profissionalizar sua gestão da inovação.

A Assessoria Habilitar é um serviço que vem para acelerar a entrada de novas empresas na dinâmica da inovação aberta e colaborativa na cadeia do agronegócio, do campo à mesa do consumidor. Tomé destaca que o serviço responde a uma demanda do mercado que se tornou latente nos últimos anos: a preparação das bases para companhias de todos os portes tirarem máximo proveito do relacionamento com os diferentes atores do ecossistema de inovação.

“Cada vez mais, as empresas precisam estar preparadas para se posicionarem de forma competitiva no ecossistema de inovação, o que faz a diferença para se tornarem parceiras de escolha dos empreendedores, universidades, investidores e produtores rurais”, diz.

Ele estima que, hoje, em torno de 20% das empresas que buscam entrar na comunidade do AgTech Garage ainda não estruturaram sua gestão de inovação. “O Habilitar vem para resolver esse gargalo e auxiliar as empresas a trilharem de forma mais profissional e sistematizada suas jornadas de inovação, o que demanda estruturar a governança, definir processos e construir um planejamento para colocar seus objetivos em prática”, afirma.



O passo a passo da Assessoria Habilitar

- O serviço da Assessoria Habilitar tem duração de 12 meses e parte de uma análise do cenário de inovação na empresa. Durante esta etapa, é avaliada a maturidade da empresa no que se diz respeito à cultura de inovação, processos, envolvimento da liderança, investimentos etc. Tudo isto alimenta a fase seguinte, que consiste no apoio ao aculturamento e na sensibilização das lideranças sobre a necessidade de serem definidos os objetivos de inovação da companhia por um comitê estruturado.

- Percorridas estas etapas, o foco se volta para o reconhecimento dos diferentes veículos de inovação que podem ser implementados na empresa, em que momento e a partir de quais métricas. Entre os veículos considerados, estão hackathons, programas de intra-empreendedorismo e desafios para startups.

A fase mais longa, com duração de cinco meses, é a de elaboração da proposta de funil de inovação personalizado para cada companhia, direcionamento para definição de processos e da estrutura de governança de inovação da empresa.

- Nos dois meses finais, é traçado, então, um plano de implementação dos veículos de inovação definidos e, consequentemente, da gestão da inovação da empresa, agora de forma estruturada e sistematizada, o que vai permitir à organização estar pronta para gerar valor compartilhado nas interações com o mercado no contexto da inovação aberta.



Sobre o AgTech Garage

O AgTech Garage é um hub de inovação especializado no agronegócio que faz parte do network PwC. Pioneiro em fomentar a prática da inovação aberta no agronegócio, suas iniciativas, práticas e ferramentas são responsáveis por impulsionar a geração e o desenvolvimento de soluções inovadoras e disruptivas para uma cadeia agroalimentar cada vez mais competitiva, inclusiva e sustentável.