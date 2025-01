Tormenta: uma assombrosa narrativa pós-apocalíptica

Após um acidente numa nevasca, Hannah fica presa com estranhos no ônibus que os levava ao Refúgio. Ela lidera o grupo, mas uma descoberta aterrorizante acontece. Quando o teleférico de Meg sofre uma pane, ela e os passageiros precisam criar um plano. O espaço é pequeno e há um assassino entre eles. Já Carter vive com certa tranquilidade no Refúgio, um porto seguro para sobreviventes. Uma falha no gerador transforma o local num pesadelo e revela segredos terríveis de seus hóspedes.

C.J. Tudor é autora do bestseller O Homem de Giz, seu livro de estreia e um dos mais vendidos no Brasil em 2018 e 2019. A Editora Intrínseca também publicou da autora os livros As Outras Pessoas, Garotas em chamas e Onze portas para a escuridão.

Vidas e mundos do globetrotter Flávio Del Mese

Quantas vidas pode alguém viver? Quantos lugares do planeta consegue visitar? Quantas pessoas e histórias alguém pode conhecer? Flavio Del Mese é um guri de noventa anos e, para contar tudo o que fez, seria necessário uma enciclopédia. Aos 16 fez as primeiras viagens: Bolívia, Pará, Manaus e Buenos Aires, onde foi office boy da Lloyd por dois anos. Com 17 Flavio tirou brevê de piloto, falsificando a idade. Com 19 anos Flavio torna-se piloto de provas automobilísticas. Aos 34 enviava fotos e escrevia para o Correio do Povo sobre corridas de automóveis a partir de Londres. Depois foi para a Rússia. Flavio trabalhou na Vemag, conheceu 60 países, fez dezenas de milhares de fotografias e nunca perdeu o encanto pela estrada.

Flavio Del Mese - Um nômade pelo mundo (Libretos, 272 páginas, R$ 60,00), linda edição em papel couchê, conta com bela capa de Clô Barcellos, com a placa de metal de Xico Stockinger que ficava na frente do Studio de Flavio. Clô assinou também a edição, o design gráfico e a coordenação de produção e textos da consagrada jornalista, escritora, professora universitária e pesquisadora Susana Gastal. Temos uma obra que retrata as vidas, os caminhos, os trabalhos e, acima de tudo, mostra a alma de viajante encantado de Flavio, que já deve ter nascido com rodas nos pés. Dezenas de fotos em cores e em preto e branco do premiado Marco Nedeff e do acervo de Flavio completam o delicioso livro, que resultou de cinco anos de entrevistas e pesquisas feitas por Susana Gastal. No início do livro está uma entrevista que Flavio concedeu ao jornalista Ney Gastal, em abril de 1987, para o Correio do Povo , que na época tinha o elegante tamanho standard, o que possibilitava uma entrevista de página inteira. Nela Flavio fala de família, automobilismo, fotografias, guerras e de como saiu de uma guerra para virar corretor de imóveis e produtor de audiovisuais.

Durante vinte anos, de 1979 a 2001, sem depender de verba pública alguma, Flavio manteve numa casa de esquina da José do Patrocínio o lendário Studio, no qual realizou 45 slideshows a partir de suas viagens pelo planeta. Com generosidade, simplicidade, simpatia, sorrisos e humor, Flavio mostrava slides, colocava trilha sonora e contava sobre países, cidades, encontros com pessoas, histórias, gastronomia, cultura e tudo mais que um viajante verdadeiro e curioso é capaz. Nada contra o turismo tradicional, os museus, monumentos, pontos turísticos e correrias. Cada um é cada um, ensinava Flavio, que gostava de flanar sem pressa pelas cidades, sentindo a graça do momento e, de repente, esbarrando com alguma catedral. Flavio gosta da frase portuguesa: "Temos que ter olhos de ver" e enfatiza a necessária curiosidade e as surpresas que as viagens podem nos proporcionar. As boas lembranças do Studio permanecem na memória afetiva dos porto-alegrenses e muitos frequentadores saíam das sessões motivados para viajar. Muitas vezes, no final dos slideshows, Flavio trocava ideias com os participantes sobre o infinito universo das viagens.