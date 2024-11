Hector e Francesc visitaram o vilarejo de Ogimi, no arquipélago de Okinawa, no sul do Japão e entrevistaram centenas de pessoas para saber sobre alimentação, vida, trabalho, exercícios e longevidade. Lá a proporção com pessoas de cem anos ou mais chega a 24 para cada 100 mil habitantes. Okinawa é a principal das cinco Zonas Azuis do mundo.

Os japoneses têm uma cultura e uma civilização de vários milênios e têm muito o que dizer sobre vida longa, felicidade, trabalho e saúde. Ikigai - O segredo japonês para uma vida longa e feliz (Editora Intrínseca, 208 páginas, R$ 49,90), de Héctor García, engenheiro espanhol radicado no Japão há decadas, autor do best-seller A Geek in Japan e responsável pelo famoso blog Kirai, e de Francesc Mirales, coach, escritor, editor e especialista em literatura de autoajuda e desenvolvimento pessoal, apresentam uma obra de sucesso que investiga hábitos e cultura das pessoas mais longevas do mundo.

As Willis : Sexo, morte e escaravelhos (BesouroBox, 336 páginas, R$ 67,00), do celebrado professor, cineasta, músico e escritor Carlos Gerbase, é um alentado romance, pleno de erotismo e suspense. Gisele, noiva que morre num acidente de carro na ida para o casamento, volta à vida. Vida das Willis, grupo de cinco mulheres com destinos semelhantes.

Veias abertas que sangram o Brasil - Sagas e heranças de Portugal (Editora AGE, 268 páginas, R$ 51,20) do renomado empresário e escritor Felipe Daiello, com consistência, linguagem adequada e com interpretações pessoais, fala de Portugal, do Brasil e das históricas relações entre os dois países. Prefácio do Dr. Ives Gandra da Silva Martins, consagrado jurista e advogado.

Essa tal felicidade

Concordo com quem diz que o maior pecado da vida - que é curta e passa depressa - é não ser feliz. Não acho impossível ser feliz sozinho, mas, ao fim e ao cabo, somos anjos de uma asa só, que precisam do outro para voar. Aliás, desde que as pessoas nascem, até o fim da adolescência, que para muitos é lá pelos quarenta anos, as pessoas dependem dos outros. E como disse a Santa Madre Teresa de Calcutá, se a gente se aproxima de alguém, é melhor sair do encontro melhor do que quando chegou.

Há milênios as pessoas pensam, refletem e agem em relação à felicidade. Alguns acham que dinheiro traz felicidade. Os italianos dizem que dinheiro não traz felicidade, mas acalma muito os nervos. Uns dizem que no banco tem riqueza, mas não felicidade. Há quem aposte suas fichas no amor e uma cabana para ser feliz e, realmente,é melhor que o amor, sempre que possível, ganhe durante e no final do jogo da vida, quando os olhos,as janelas da alma, se fecharem pela última vez.

Sexo e poder são, para muitos, orgásmicos e neles estaria a felicidade suprema. Os romances best-sellers internacionais, basicamente, apresentam histórias envolvendo amor, sexo, dinheiro e poder, as molas mais propulsoras dos mortais, o que coloca as engrenagens do mundo a girar.

Claro que felicidade depende de época, de situações pessoais, de condições de vida, de conceitos sociais, culturais e espirituais e de fatores, muitas vezes, extremamente individuais. Há um certo consenso que na vida temos momentos felizes e que felicidade não é algo contínuo. Faz sentido, pois se felicidade durasse todo o tempo, como iríamos distinguir quando se é feliz ou não? Será que tristeza não tem fim e felicidade, sim, como está na canção do Tom Jobim?

O tema da felicidade nas últimas décadas cresceu de importância, e em Harvard existe o famoso curso do professor Tal Bem-Shahar, onde milhares foram saber como se realizar pessoalmente. O curso é mais popular do que direito ou medicina. Tem o best-seller O jeito Harvard de ser feliz, de Shawn Achor, entre muitos outros sobre o tema.

Há quem pense que felicidade é quando a gente vê que a vida e o tempo não estão passando em vão. Há quem diga que a felicidade está mais perto das coisas simples, dos pequenos grandes prazeres do cotidiano e de não encher tanto a cabeça com milhões de imagens, sons, palavras e informações. Isso especialmente sobre os dramas econômicos, políticos, sociais, religiosos e humanos que andam por quase todo esse planeta enlouquecido.

Até que ponto merecemos o título de Homo sapiens? Tanta descoberta, tanta ciência, tanta tecnologia e comunicação e muitas vezes no domingo de noite estamos aí nos perguntando quem somos, de onde viemos e para onde vamos - e aí, sem respostas, vamos ver um filme, tomar algo e dormir para enfrentar a segunda-feira. Dizem que segunda tem esse gosto de ressaca porque Deus teria se arrependido de sua criação.