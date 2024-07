Clássico da crítica ao materialismo

Ter ou Ser? Uma introdução ao pensamento humanista (Paidós-Planeta, 256 páginas, R$ 62,90), clássico moderno do grande psicanalista, filósofo e sociólogo alemão Erich Fromm (1900-1980), alemão radicado nos Estados Unidos, é uma crítica profunda ao materialismo em favor de uma vida com significado, na qual as pessoas tenham valor não apenas por bens que tenham, mas sobretudo por avançar em autoconhecimento e convívio melhor com o mundo e com os outros. Quase cinquenta anos depois de seu lançamento, a obra de Fromm permanece atual, numa sociedade de consumo em que as pessoas valorizam exageradamente o dinheiro, bens e luxos, ao invés de valores humanos, éticos e espirituais.

Erich Fromm era um humanista radical e pensava que as pessoas eram resultado de fatores culturais e biológicos, ao contrário de Freud, que privilegiava os aspectos inconscientes do psiquismo. Fromm analisou com acuidade o surgimento da era industrial, a perspectiva do progresso ilimitado, as promessas de domínio da natureza e abundância material, além da garantia da liberdade pessoal.

O fato é que essa sonhada realidade não chegou para todos. A prosperidade econômica se concentrou em poucas pessoas e nas nações ricas. Crescemos na ciência e na tecnologia, mas deixamos para trás valores humanistas e não conseguimos lidar com desigualdades várias. Fromm aborda a necessidade de buscarmos novas pessoas e novos mundos. No final da obra, escreveu: "Nossa única esperança reside na atração energizante de uma nova visão. Propor essa ou aquela reforma que não mude o sistema é inútil no longo prazo, já que não traz consigo a força propulsora de uma forte motivação. O objetivo 'utópico' é mais realista do que o 'realismo' dos lideres de hoje. A realização da nova sociedade e do novo Homem somente é possível se as antigas motivações do lucro, do poder e do intelecto forem substituídas por novas: ser, compartilhar, compreender; se o caráter mercadológico for substituído pelo caráter produtivo e amoroso; se a religião cibernética for substituída poar um novo e radical espírito humanista."