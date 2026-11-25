“A sinalização de uma PEC para conter despesas obrigatórias ajudou a aliviar os juros, mas o relatório bimestral reforça a necessidade de um ajuste duradouro. A projeção de déficit primário de 2026 subiu para R$ 89,3 bilhões antes do contingenciamento. Ampliar as exclusões do cálculo da meta facilita seu cumprimento, mas não elimina essas despesas nem a necessidade de financiá-las. Para sustentar a melhora do mercado, será preciso conhecer o conteúdo da PEC, a economia que poderá gerar e as condições de execução.” Valdir Piran Jr., CEO do Intra.
“O brasileiro continua interessado em adquirir a casa própria, mas o patamar elevado dos juros dificulta o acesso ao financiamento e compromete a capacidade de compra das famílias. Temos uma demanda importante, que poderia se transformar em um volume ainda maior de vendas em condições mais favoráveis de crédito. A redução dos juros é fundamental para ampliar o acesso à moradia e permitir que o mercado imobiliário desenvolva todo o seu potencial.” Ely Wertheim, vice-presidente da Área de Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
"Estamos diante de um cenário de desafios crescentes e temos a convicção de que a fórmula de inovação colaborativa que marca o Pacto, e que hoje inspira tantas outras cidades, é a que mais promete para continuarmos avançando na construção do futuro de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul." Luiz Carlos Pinto, secretário de Inovação de Porto Alegre.
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