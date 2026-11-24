“O investidor aplica em dez negócios inovadores. É muito provável que perca dinheiro em oito, mas em dois vai ganhar muito dinheiro, gerando uma remuneração média atrativa. O que precisamos é ampliar cada vez mais a cultura de investimento em empresas de risco e inovadoras no Brasil.” Alan Debus, coordenador de Inovação do Sebrae/PR.
“O Brasil avançou em várias áreas, mas o mundo também mudou nesse período. As guerras na Ucrânia e no Oriente Médio pressionaram os preços de petróleo e fertilizantes, e a onda de tarifaços no comércio internacional ampliou a incerteza, alterou rotas comerciais e levou empresas a rever planos de investimento. Aqui dentro, continuamos enfrentando problemas que já conhecemos.” Tatiana Ribeiro, diretora-executiva do Movimento Brasil Competitivo.
“Como ocorre com qualquer nova tecnologia de grande porte, é provável que a IA provoque uma mudança no mercado de trabalho, com empregos e tarefas sendo substituídos pela IA e novos empregos — muitos dos quais ainda não conseguimos conceber — sendo criados. Em última análise, a história mostrou que a inovação humana provavelmente levará a uma transição bem-sucedida, sendo improvável uma perda permanente de postos de trabalho.” Lisa Cook, diretora do Federal Reserve (Fed).
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