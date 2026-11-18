“Uma das preocupações do setor é entender como as novas exigências vão se traduzir na prática. A qualidade das informações, os requisitos de capital e a gestão dos riscos tecnológicos não são assuntos restritos às áreas de controle: têm impacto sobre a organização dos bancos, seus investimentos e suas decisões.” Rubens Sardenberg, diretor-executivo de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban.
“Teremos um aumento importante na disponibilidade de gás natural nos próximos anos. O Brasil pode se aproveitar desse cenário, usando principalmente o biometano nos processos siderúrgicos com viés de descarbonização.” Arnaldo dos Santos Junior, superintendente-adjunto de Estudos Econômico e Energéticos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
“Se queremos garantir que a lei seja cumprida, doa a quem doer, e não importando a que autoridade ela deva ser estendida (aplicada), do STF ao pequeno traficante e delinquente. A Receita Federal tem um papel de inteligência, podendo subsidiar outros órgãos com informações financeiras, para entendermos de onde partem os recursos que abastecem as dinâmicas criminosas e onde estes recursos são albergados.” Dario Durigan, ministro da Fazenda.
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