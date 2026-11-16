“O Brasil já apresenta avanços importantes na adoção de práticas sustentáveis, mas precisamos fazer com que essas soluções cheguem a mais propriedades. Isso exige reconhecer as diferentes realidades dos produtores e garantir que a sustentabilidade seja também uma oportunidade de desenvolvimento econômico. Não basta demonstrar o potencial da pecuária brasileira, precisamos criar condições para que ele se transforme em resultados cada vez mais amplos.” Ana Doralina Menezes, presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável.
“Temas como minerais críticos, transição energética, defesa, começam a entrar na pauta e aqueles países que souberem aproveitar essa onda buscando projetos e parcerias de transferência de tecnologia e de cooperação vão ser aqueles que vão se projetar melhor nesse cenário de incerteza.” Frederico Lamego, assessor especial de Assuntos Internacionais da Presidência da CNI.
“Temos de aperfeiçoar os mecanismos de coordenação, transparência e de eventual equalização federativa de recursos para que os municípios não fiquem reféns de critérios puramente políticos, comprometendo a prestação de serviços para a população.” Paulo Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).
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