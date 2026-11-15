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Frases e Personagens

Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 18:20

Fabricio Forest, diretor de Atração de Investimentos e Promoção Comercial da Invest RS

Fabrício Forest, diretor de Atração de Investimentos e Promoção Comercial da Invest RS

Fabrício Forest, diretor de Atração de Investimentos e Promoção Comercial da Invest RS

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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“Ao colocar a inteligência artificial nas escolas, é preciso preparar os professores e também toda a instituição de ensino. Não só para a IA, mas todas as tecnologias para impedir que haja uso inadequado, vazamento de dados, ou utilização de uma tecnologia por crianças muito pequenas.” Rebeca Otero, coordenadora de educação da Unesco no Brasil.

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