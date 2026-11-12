“Empreender em 2027 exigirá muito mais do que uma boa ideia. O empresário precisará compreender as transformações do mercado, antecipar tendências e tomar decisões estratégicas. A reforma tributária reforça a importância de formar líderes que saibam lidar com mudanças e transformar desafios em oportunidades.” Lucas Minucci, professor de administração financeira da PIB The New College.
“A proteção oferecida pela natureza tem grande valor econômico e precisa ser considerada nas decisões sobre o litoral.” Janaína Bumbeer, gerente de projetos da Fundação Grupo Boticário.
“Queremos que as tecnologias e o conhecimento se traduzam em oportunidades concretas de geração de trabalho, renda e inclusão produtiva, fortalecendo as economias locais e promovendo um desenvolvimento sustentável que alcance os territórios e melhore a vida das comunidades.” André Machado, presidente da Fundação Banco do Brasil.
“A MP da renegociação das dívidas rurais não é a solução definitiva. Precisamos do fundo garantidor, do seguro rural, de outras medidas para fazer essa agricultura pujante que nós temos no Brasil continuar crescendo; gerando emprego, renda e dignidade e ajudando a balança comercial brasileira.” Tereza Cristina, senadora (PP-MS).
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