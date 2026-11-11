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Frases e Personagens

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 18:24

Olavo Noleto Alves, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)

Olavo Noleto Alves, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)

Olavo Noleto Alves, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)

ABDI/DIVULGAÇÃO/JC
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"Se o teto do MEI e o limite do Simples sobem uma vez e depois fica parado, em poucos anos o empresário estará na mesma situação de hoje. Quando o limite fica baixo demais, o empresário que cresce é empurrado para um regime que ele ainda não consegue acompanhar ou volta para a informalidade. O que pedimos é regra clara, correção periódica e que as micro e pequenas empresas não fiquem para depois." Joseph Couri, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria (SIMPI).

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