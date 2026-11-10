"A execução integral do limite anual da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) ainda em outubro demonstra a força das políticas públicas de fomento e a confiança das empresas na produção cultural gaúcha, bem como a crescente mobilização de proponentes e patrocinadores de projetos culturais em todas as regiões do Rio Grande do Sul”. André Kryszczun, secretário de Cultura do Rio Grande do Sul.
“O mundo olha para as COPs em busca de regras, justiça, soluções — tantas coisas. As COPs têm muitas dimensões. Mas acredito que, o que quer que façamos, nunca podemos perder nossa bússola moral. Vamos continuar a entregar o que nosso povo espera de nós no combate à mudança do clima, com senso de urgência permanente, mas com as pessoas e a ciência sempre em mente.” André Corrêa do Lago, presidente da COP30.
“A melhoria da infraestrutura depende da continuidade dos recursos para conservação, recuperação e manutenção dos trechos, além da eliminação de pontos críticos. O planejamento de longo prazo e a complementaridade de investimentos público e privado são fundamentais para ampliar a qualidade da malha rodoviária e contribuir para a segurança e a eficiência do transporte.” Fernanda Rezende, diretora-executiva da Confederação Nacional do Transporte (CNT).
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