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Frases e Personagens

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 18:26

Gustavo Feliciano, ministro do Turismo

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Marcelo Camargo/Agência Brasil/JC
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“Quando temos um preço maior tanto para energia quanto para transporte, esse efeito deve atingir toda a economia, afetando custos de produção, especialmente custos com os insumos e a distribuição dos bens ao consumidor final.” Ramon Cunha, especialista em Infraestrutura da CNI.

“A compra de um imóvel representa, muitas vezes, a economia de uma vida inteira. Por isso, é essencial que as pessoas compreendam o que estão assinando, conheçam os riscos e busquem orientação antes de realizar qualquer pagamento. Um golpe pode comprometer o patrimônio construído ao longo de décadas. Nosso trabalho é ajudar a evitar que isso aconteça.” Eduardo Calais, presidente do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF).

"Fortalecer o empreendedorismo nas periferias é também uma forma de promover cidadania, gerar oportunidades e contribuir para a construção de comunidades mais seguras.” Antônio Padilha, secretário-executivo do Programa RS Seguro.

“Nós temos o povo brasileiro como maior diferencial do nosso País. O povo que bem acolhe, que bem trata, que respeita os turistas, que, principalmente, se prepara para que o turista seja bem acolhido e possa retornar e voltar ao nosso país, fazendo com que essa indústria do turismo continue sempre aquecida.” Gustavo Feliciano, ministro do Turismo.

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