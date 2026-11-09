“Quando temos um preço maior tanto para energia quanto para transporte, esse efeito deve atingir toda a economia, afetando custos de produção, especialmente custos com os insumos e a distribuição dos bens ao consumidor final.” Ramon Cunha, especialista em Infraestrutura da CNI.
“A compra de um imóvel representa, muitas vezes, a economia de uma vida inteira. Por isso, é essencial que as pessoas compreendam o que estão assinando, conheçam os riscos e busquem orientação antes de realizar qualquer pagamento. Um golpe pode comprometer o patrimônio construído ao longo de décadas. Nosso trabalho é ajudar a evitar que isso aconteça.” Eduardo Calais, presidente do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF).
"Fortalecer o empreendedorismo nas periferias é também uma forma de promover cidadania, gerar oportunidades e contribuir para a construção de comunidades mais seguras.” Antônio Padilha, secretário-executivo do Programa RS Seguro.
“Nós temos o povo brasileiro como maior diferencial do nosso País. O povo que bem acolhe, que bem trata, que respeita os turistas, que, principalmente, se prepara para que o turista seja bem acolhido e possa retornar e voltar ao nosso país, fazendo com que essa indústria do turismo continue sempre aquecida.” Gustavo Feliciano, ministro do Turismo.
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