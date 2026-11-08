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Frases e Personagens

Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 18:18

Ronald Balbe, secretário Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU)

Ronald Balbe, secretário Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU)

Ronald Balbe, secretário Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU)

Kenzo Suzuki/ASCOM CGU/Divulgação/JC
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“É importante entendermos a complexidade das novas regras tributárias, como corrigir as distorções e qual o verdadeiro impacto no Simples Nacional. Propomos adiar por um ano a implantação sem querer discutir o conteúdo, mas para que tenhamos tempo de entender, principalmente as micro e pequenas empresas para que possam se adequar.” Alfredo Cotait Neto, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).

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