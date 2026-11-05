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Frases e Personagens

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:42

Eduardo Aroeira Almeida, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

Eduardo Aroeira, Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

Eduardo Aroeira, Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

MILCA SANTOS/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
"O Legislativo é o único Poder que nunca teve uma mulher na presidência. Hoje, mais de 51% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Além disso, 62% das mulheres com câncer e 70% das mães solo de filhos com deficiência são as principais provedoras da casa. Não há como decidir a economia sem as mulheres na mesa de negociação." Soraya Santos, deputada federal (PL/RJ).

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