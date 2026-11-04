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Frases e Personagens

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 18:31

Davi Alcolumbre, presidente do Senado (União-AP)

Davi Alcolumbre, presidente do Senado (União-AP)

Davi Alcolumbre, presidente do Senado (União-AP)

Agência Brasil/Divulgação/JC
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“Para baixar os juros, é preciso conter o crescimento do gasto primário, com teto menor no arcabouço, ganho real de 0,5% no salário mínimo e revisão do BPC, e reforçar a receita, tributando dividendos de empresas do Simples e do lucro presumido.” Samuel Pessôa, economista e pesquisador associado do FGV IBRE.

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