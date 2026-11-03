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Frases e Personagens

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 18:33

Roberto Muniz, diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

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CNI/DIVULGAÇÃO/JC
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"As mesas dedicadas a mercados emergentes sabem precificar governos de economias emergentes e ficam em alerta na iminência de alguma grande mudança. Isso não está acontecendo agora." Joanna Viali, diretora de desenvolvimento de negócios de serviços de mercado de capitais do TMF Group.

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