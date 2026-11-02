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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 18:41
Mansueto AlmeidaTÂNIA MEINERZ/JC
“O Brasil já dispõe da matéria-prima e de empresas capacitadas. Falta fazer com que esses fertilizantes cheguem ao campo de modo regular e seguro, a um custo competitivo.” Roberto Levrero, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia para Produção Vegetal (Abisolo).
“Uma decisão boa para compras pode ser ruim para estoque, produção ou para o prazo de entrega. Por isso, o profissional mais valorizado hoje é aquele que consegue enxergar o efeito da decisão até o fim da cadeia.” Gustavo Barbosa, gerente sênior de recrutamento e seleção da Michael Page Brasil.
"Precisamos melhorar a infraestrutura no Brasil porque o País está crescendo. Estamos exportando mais. E uma das formas de melhorar a infraestrutura é trazer o investimento de fora, fazendo com que investidores internacionais construam mais portos e rodovias." Laudemir Müller, presidente da ApexBrasil.
"Estamos num cenário de juros muito altos. Vamos ter uma desaceleração do crescimento da economia no País com juros altos. Isso leva a dívida a crescer mais rápido." Mansueto Almeida, economista-chefe e sócio do BTG Pactual.