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Frases e Personagens

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 18:16

Vander Costa, presidente do Sistema Transporte

Costa diz que objetivo é auxiliar transportadores em estratégias e decisões organizacionais

Costa diz que objetivo é auxiliar transportadores em estratégias e decisões organizacionais

CNT/DIVULGAÇÃO/JC
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“Viver mais é uma conquista, mas também exige uma nova perspectiva sobre o planejamento financeiro. Antes, muitas pessoas concentravam suas preocupações na fase de acumulação de patrimônio e na chegada da aposentadoria. Hoje, precisamos considerar que essa etapa pode durar 20, 30 anos ou até mais.” Roberta Michele Hallmann, coordenadora do Núcleo Vida da Cabergs.

"Precisamos combinar inclusão, educação, proteção e participação para criar condições que permitam às pessoas tomar decisões conscientes e adequadas à sua realidade. É essencial assegurar que o consumidor tenha informações claras sobre custos, riscos e compromissos assumidos, contribuindo para sua autonomia e seu bem-estar financeiro." Raphael Casagrande, head de Desenvolvimento Institucional e Relações com Investidores do Instituto Propague.

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