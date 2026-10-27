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Frases e Personagens

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 18:32

Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

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CARLOS MOURA/SCO/STF/JC
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“O acordo Mercosul-União Europeia cria um ambiente mais favorável para a internacionalização, mas também exige preparação. As empresas precisam entender as novas regras, avaliar seus mercados-alvo e se estruturar para competir em um cenário mais integrado entre os dois blocos”. Alejandro Gomez Gil, diretor da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil.

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