“A previdência é uma coisa de jovem, não é coisa do idoso. Quem chega à longevidade colhe apenas o resultado daquilo que conseguiu construir e estruturar financeiramente ao longo dos anos.” Devanir Silva, diretor-presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).
“Ainda tratamos, muitas vezes, o patrimônio cultural, a conservação da natureza, o planejamento urbano, a infraestrutura e os espaços livres como agendas separadas, embora todos participem da construção das paisagens. É necessário incorporar essa perspectiva desde a formulação dos planos e projetos, considerando as características de cada território, as aspirações das comunidades e os efeitos cumulativos das transformações.” Alessandro Filla Rosaneli, presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP).
“O Brasil tem uma malha ferroviária que pode ser melhor aproveitada para conectar municípios e ampliar as alternativas de deslocamento da população. A estruturação desses projetos é um passo importante para que o transporte sobre trilhos tenha um papel relevante nas viagens regionais.” Ana Patrizia Lira, diretora-presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos).
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