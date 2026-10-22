“Nos próximos dez anos, pessoas com 45 anos ou mais adicionarão USD 4,4 trilhões em gastos online nos mercados emergentes, o equivalente a metade de todo o crescimento. Algumas delas já fazem compras pelo celular e continuarão fazendo conforme envelhecem. Outras comprarão online pela primeira vez aos cinquenta ou sessenta anos. Os merchants que criarem seu sistema de checkout pensado apenas em jovens de 25 anos perderão ambos os grupos.” Wolfgang Fengler, CEO do World Data Lab.
“Embora fatores externos como carga tributária, burocracia e acesso a capital tenham um peso relevante na jornada das PMEs, a gestão das próprias finanças é percebida como um ponto central para a continuidade do negócio. Ter clareza da situação do caixa, receitas e custos da empresa e usar tecnologia para se planejar e antecipar dificuldades são práticas importantes para que o empreendedor tenha mais segurança para tomar decisões e conduzir o negócio.” Mariana Figueiredo, diretora de produtos e tecnologia para pequenas e médias empresas da Serasa Experian.
“Precisamos de equilíbrio fiscal, segurança jurídica e previsibilidade para estimular investimentos, viabilizar empreendimentos e ampliar o acesso à moradia.” Rafael Garcia, presidente do Sinduscon-RS.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!