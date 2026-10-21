“O Brasil não está diante de um pico de custo logístico, mas de um novo patamar. O salto de 2022 se consolidou e, três anos depois, seguimos operando acima de 16% do PIB. O que preocupa é que as empresas não enxergam alívio: elas próprias projetam uma alta de quase 10% no custo de transporte em 2027, acima da inflação esperada.” Maurício Lima, sócio-diretor do Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS).
“A discussão sobre IA no comércio ainda está muito concentrada em ferramentas e interfaces. Mas existe uma transformação mais profunda acontecendo. Não basta o consumidor encontrar uma empresa. Os sistemas que participam da decisão precisam compreender o que ela oferece, verificar informações e conseguir avançar na jornada. É uma mudança que envolve marketing, tecnologia, operações, vendas e gestão.” Wilson Silva, professor de Marketing de Conteúdo.
“O ano de 2027 ainda será difícil, com impactos consideráveis da cheia de 2024 nas ações de reconstrução da cidade. Os recursos estaduais e federais também não foram suficientes para atender a todas as necessidades de Porto Alegre. Mesmo assim, estamos fazendo o dever de casa para equilibrar as contas, priorizar o essencial e garantir que os serviços públicos não sejam prejudicados.” Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre.
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