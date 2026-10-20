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Frases e Personagens

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 18:14

Fabrício Forest, diretor de Atração de Investimentos e Promoção Comercial da Invest RS

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Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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"A agropecuária está entre as atividades diretamente afetadas pelos eventos climáticos e, ao mesmo tempo, pode oferecer parte das soluções necessárias para construir sistemas alimentares cada vez mais produtivos, sustentáveis e resilientes." Muni Lourenço, vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

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