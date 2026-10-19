“Uma empresa não cresce de forma consistente apenas porque identifica uma oportunidade de mercado, ela precisa desenvolver pessoas capazes de interpretar o contexto, tomar decisões conscientes e transformar planos em ações. As ferramentas podem mudar, mas competências como visão estratégica, responsabilidade e colaboração continuam fundamentais.” Gilberto de Souza, consultor em desenvolvimento humano global.
“Exportar não é apenas encontrar um comprador. É preciso definir responsabilidades, condições comerciais, distribuição, riscos contratuais e conformidade regulatória. Para empresas que pretendem transformar uma exportação pontual em presença mais consistente na Europa, esse planejamento deve começar antes da primeira operação.” Bruno Albuquerque, advogado especialista em negócios internacionais.
“O Brasil precisa transformar sua disponibilidade de recursos naturais em produção industrial e valor agregado. Isso exige integrar a oferta de gás à infraestrutura e à demanda produtiva, com regras previsíveis e condições que estimulem investimentos no País, em vez de limitar o potencial de desenvolvimento das cadeias industriais.” André Passos Cordeiro, presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).
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