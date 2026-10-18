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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 18:24

Jones Soares, diretor de Transporte Marítimo da Transpetro

Convênio entre CCMar e Transpetro vai ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, defende Jones Soares, diretor de Transporte Marítimo da estatal

Convênio entre CCMar e Transpetro vai ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, defende Jones Soares, diretor de Transporte Marítimo da estatal

Marcelo Gonzalez/Divulgação/JC
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"Os empreendedores brasileiros sempre demonstraram uma capacidade extraordinária de adaptação e resiliência. Hoje eles estão cada vez mais focados em um crescimento previsível, sustentável e construído para o longo prazo." Leon Gottlieb, vice-presidente de Pagamentos para PMEs da Mastercard Brasil.

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