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Frases e Personagens

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:16

Alexandre Guerra, vice-presidente do Sistema Fiergs e coordenador do Conselho da Agroindústria (Conagro)

Alexandre Guerra, vice-presidente do Sistema Fiergs e coordenador do Conselho da Agroindústria (Conagro)

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Santa Clara/Divulgação/JC
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“A economia mundial tem demonstrado resiliência, mas essa capacidade está atingindo seus limites.” Silvana Tenreyro, economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI).

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