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Frases e Personagens

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 18:08

Clausens Roberto de Almeida Duarte, vice-presidente da Área de Habitação de Interesse Social da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

Clausens Roberto de Almeida Duarte, vice-presidente da Área de Habitação de Interesse Social da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

Clausens Roberto de Almeida Duarte, vice-presidente da Área de Habitação de Interesse Social da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

CBIC/DIVULGAÇÃO/JC
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"A transição para uma economia de baixo carbono não deve ser compreendida apenas como uma agenda ambiental. Ela é, também, uma agenda de desenvolvimento econômico, de competitividade, de inovação e de inserção internacional do Brasil." Marcelo Thomé, vice-presidente da CNI.

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