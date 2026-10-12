“No momento em que o número de guerras e conflitos está aumentando e em que os juízes e as instituições de direito internacional estão sob ataque político, lembramos que a capacidade de resolver conflitos sem força ou violência depende do Estado de Direito internacional.” Jorgen Watne Frydnes, presidente do Comitê Norueguês do Nobel.
“O maior desafio da alta liderança é resistir à ilusão da eficiência cega, lembrando que tecnologia e inovação são meios, mas a reputação e a confiança — ativos essencialmente humanos — são o fim. Vivemos um momento em que conselhos e diretorias são pressionados por velocidade e produtividade. Contudo, quando a tomada de decisão automatizada atropela a empatia, o julgamento ético e a escuta ativa da cultura interna, o risco reputacional explode.” Rodrigo Pinotti, CEO do Grupo InPress Porter Novelli.
“O mercado continua demonstrando demanda por veículos novos, mesmo em um ambiente ainda complexo de crédito. Para automóveis e comerciais leves, por exemplo, a concorrência entre marcas e os programas especiais de fomento do setor, que têm reduzido preços e melhorado taxas de financiamento, continuam tendo peso importante na decisão do consumidor.” Arcelio Junior, presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
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