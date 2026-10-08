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Frases e Personagens

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:16

José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac

José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac

José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac

FecomércioPE/Reprodução/JC
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“O verdadeiro teste do otimismo eleitoral será verificar se a entrada de capital estrangeiro consegue sair das telas da Bolsa e chegar ao financiamento das empresas. Em julho, a taxa média do crédito livre para pessoas jurídicas estava em 25,4% ao ano. Portanto, mesmo com a valorização dos ativos brasileiros, o custo de financiar estoques, fornecedores e expansão continua elevado.” Letícia Moschioni, sócia da Finscale.

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