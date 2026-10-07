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Frases e Personagens

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 18:11

Rafaela Barreda, presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber)

Rafaela Barreda, presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber)

Rafaela Barreda, presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber)

Fenaber/Divulgação/JC
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"Para que as pessoas possam continuar a aprender, é preciso reconhecer a própria capacidade de criar." Sônia Bier, gerente-executiva de Educação Básica do Sesi-RS.

"A abertura do mercado livre de energia exigirá uma abordagem mais ampla de governança. Não será suficiente acompanhar apenas o equilíbrio físico e energético do sistema. Questões como capital de giro, liquidez, robustez dos contratos, análise de crédito, mecanismos antifraude e práticas comerciais terão importância crescente para a sustentabilidade do varejo.” Guilherme Susteras, especialista no setor de energia.

"O resseguro existe justamente para dispersar riscos além das fronteiras nacionais. Para uma economia como a brasileira, com grande diversidade de exposições, o acesso a mercados internacionais amplia a capacidade de subscrição e torna o uso de capital mais eficiente. O problema é que a fragmentação financeira pode dificultar essa lógica. Restrições a fluxos transfronteiriços, exigências prudenciais diferentes entre jurisdições, sanções e mecanismos de segregação de capital podem tornar mais difícil a transferência internacional dos riscos.” Rafaela Barreda, presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber).

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