"Para que as pessoas possam continuar a aprender, é preciso reconhecer a própria capacidade de criar." Sônia Bier, gerente-executiva de Educação Básica do Sesi-RS.
"A abertura do mercado livre de energia exigirá uma abordagem mais ampla de governança. Não será suficiente acompanhar apenas o equilíbrio físico e energético do sistema. Questões como capital de giro, liquidez, robustez dos contratos, análise de crédito, mecanismos antifraude e práticas comerciais terão importância crescente para a sustentabilidade do varejo.” Guilherme Susteras, especialista no setor de energia.
"O resseguro existe justamente para dispersar riscos além das fronteiras nacionais. Para uma economia como a brasileira, com grande diversidade de exposições, o acesso a mercados internacionais amplia a capacidade de subscrição e torna o uso de capital mais eficiente. O problema é que a fragmentação financeira pode dificultar essa lógica. Restrições a fluxos transfronteiriços, exigências prudenciais diferentes entre jurisdições, sanções e mecanismos de segregação de capital podem tornar mais difícil a transferência internacional dos riscos.” Rafaela Barreda, presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber).
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!