“O primeiro efeito da melhora de percepção fiscal não aparece necessariamente na prestação do financiamento no dia seguinte. Ele começa no custo de captação de quem oferece crédito. Quando os juros longos caem mais de 1 ponto percentual, como ocorreu depois do primeiro turno, instituições e investidores conseguem revisar a taxa mínima exigida para emprestar por prazos maiores. É daí que pode surgir uma transmissão para crédito imobiliário, capital de giro, construção, crédito rural e operações com garantia.” Alberto Friggi, CEO da Friggi & Secco.
"É preciso pensar em preservar autonomia e contar com uma rede de proteção capaz de apoiar a pessoa diante de diferentes necessidades. Saúde, organização financeira e proteção precisam fazer parte do mesmo planejamento." Tatiene Rokkaku, superintendente executiva de produtos de vida da Brasilseg.
“O crédito consignado é um instrumento fundamental de inclusão e apoio financeiro especialmente a aposentados e pensionistas são inadmissíveis práticas abusivas na oferta e contratação. As sanções aplicadas pela Autorregulação reafirmam o compromisso dos bancos com o consumidor e buscam banir a atuação de empresas e agentes que não trabalham com transparência e ética.” Isaac Sidney, presidente da Febraban.
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