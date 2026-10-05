“Não basta incentivar a abertura das empresas pelas mulheres, é preciso olhar para o que acontece depois que elas abrem seus negócios. Como essa empreendedora consegue crédito, se capacita, melhora a gestão e enfrenta os primeiros desafios.” Ana Cláudia Badra Cotait, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC).
“Dentro da fábrica, o primeiro sinal de enfraquecimento costuma aparecer no comportamento dos pedidos: lotes menores, reposições mais frequentes e clientes mais cautelosos com estoques. A queda de 0,6% da produção industrial em agosto, acompanhada de recuo nas quatro grandes categorias econômicas, indica um ambiente que merece atenção, porque sugere perda de fôlego mais disseminada, e não apenas um ajuste pontual em um segmento.” Breno Grou, engenheiro e empreendedor.
“Por décadas, contamos com uma estrutura populacional favorável, que impulsionou nossa economia. Mas esse ciclo se encerrou. O envelhecimento populacional nos impõe a urgência de agir sobre a eficiência, pois não poderemos mais crescer apenas aumentando o número de trabalhadores. Para garantir o bem-estar e o avanço da renda das famílias gaúchas nos próximos anos, a sociedade e o setor produtivo precisam focar em reformas e investimentos que destravem o ambiente de negócios e ampliem a eficiência da nossa economia." Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS.
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