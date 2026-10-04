Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasFrases e Personagens
Frases e Personagens

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:40

Maria de Lourdes Baccini, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS).

Desembargadora Maria de Lourdes Baccini, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS)

Desembargadora Maria de Lourdes Baccini, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS)

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/JC
Compartilhe:
JC
JC
“Essa demanda por trabalhadores, apesar da desaceleração, é muito importante, sobretudo o resultado de junho. O saldo de 972,2 mil vagas formais no semestre foi de alguma forma auxiliado pelo setor de serviços, que continua sendo responsável pela criação da grande maioria dos postos de trabalho. Também a construção segue aquecida.” Cesar Bergo, economista.

“Existem inúmeras vantagens em ter uma empresa familiar, entre elas a menor volatilidade, o horizonte de investimentos a longo prazo, a identidade familiar e as raízes mais profundas com a comunidade. Por outro lado, é preciso ter cuidado nos processos de transição.” Helena Schmidt, consultora da Lansberg, Gersick Advisors (LGA).

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.