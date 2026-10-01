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Frases e Personagens

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 18:34

Geraldo Melo Filho, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo

Geraldo Melo Filho, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo

Geraldo Melo Filho, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo

SAASP/Divulgação/JC
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“A economia brasileira está em fases diferentes do mesmo ciclo. Entre o primeiro e o segundo trimestre, o crescimento do PIB passou de 1,1% para 0,5%. Já entre março e agosto, a desocupação caiu de 6,1% para 5,3%. Essa diferença não significa que um dos indicadores esteja errado. Investimento, consumo financiado e crédito costumam reagir antes; contratação e demissão, depois.” Edgar Araújo, CEO da Azumi Investimentos.

“O pequeno fornecedor não é periférico na cadeia de eventos. Ele é parte da operação. Qualquer mudança que altere a lógica econômica da contratação desses profissionais precisa ser acompanhada com atenção para que a Reforma Tributária não produza um estímulo involuntário à informalidade.” Ricardo Dias, presidente da Associação Brasileira de Eventos.

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