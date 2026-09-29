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Frases e Personagens

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 18:47

Marcus Coester, diretor do Sistema Fiergs e coordenador do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) do Sistema Fiergs

Marcus Coester, diretor do Sistema Fiergs e coordenador do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) do Sistema Fiergs

Marcus Coester, diretor do Sistema Fiergs e coordenador do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) do Sistema Fiergs

LUIZA PRADO/ARQUIVO/JC
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"Não dá para focar simplesmente no déficit quantitativo, que é a quantidade de moradias que precisam ser construídas. A gente precisa olhar também para a questão qualitativa, que é qualificar e melhorar a infraestrutura das moradias que já existem, porque há muitas moradias que são inadequadas.” Sabrina Dorigon Marques, diretora-geral do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico.

“Temos de colocar o esporte onde merece, não só quando tem Olimpíada, Copa do Mundo, temos de construir políticas permanentes, de longo prazo. Isso só ocorre quando o esporte entra na agenda da política pública." Fernando Mezzadri, coordenador do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

"Vamos precisar de um plano energético, porque é uma planta que consome muita energia. Por outro lado, temos recursos no estado para contornar essas externalidades com sustentabilidade. Além disso, o data center pode contribuir para o surgimento de novas indústrias que não necessariamente tenham ligação direta com tecnologia da informação." Marcus Coester, diretor do Sistema Fiergs e coordenador do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) do Sistema Fiergs.

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